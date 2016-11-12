Президент Ильхам Алиев прибыл в Физулинский район

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 ноября прибыл в Физулинский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил установленный в центре города Горадиз памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев проинформировал президента Ильхама Алиева о том, что в парке, где воздвигнут памятник великому лидеру, в последнее время проведена масштабная работа по благоустройству, заложены озеленительные полосы. Этот парк стал одним из любимых центров отдыха жителей района.

Глава государства был проинформирован о проделанной в последнее время в районе работе, реализованных проектах и предприятиях, которые будут созданы в будущем. Было сообщено, что в предстоящие годы в районе планируется построить агропарк, предприятие по производству мясной и молочной продукции и тепличный комплекс.