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    Президент Ильхам Алиев отправился в Бейлаган

    Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил цветы к монументу

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев после завершения поездки в Физулинский район прибыл в Бейляганский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города Бейляган, возложил цветы к монументу.

    Глава Исполнительной власти Бейляганского района Вагиф Абдуллаев проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проводимой в районе в последнее время, реализуемых проектах, в том числе условиях, созданных в Парке Гейдара Алиева, в котором расположен памятник. 

    Было сообщено, что здесь созданы все условия для отдыха жителей и гостей, заложены полосы озеленения.

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