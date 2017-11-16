Президент Ильхам Алиев отправился в Абшеронский район

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Абшеронский район.

Как сообщает Report, сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Хырдалан, возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Абшеронского района Ирада Гюльмамедова подробно проинформировала президента Ильхама Алиева о работах по реконструкции, проведенных в парке Гейдара Алиева, а также работах по благоустройству и созиданию, проектах, реализованных в районе.