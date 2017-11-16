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    Президент Ильхам Алиев отправился в Абшеронский район

    Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Хырдалан, возложил к нему цветы

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Абшеронский район.

    Как сообщает Report, сначала глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Хырдалан, возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Абшеронского района Ирада Гюльмамедова подробно проинформировала президента Ильхама Алиева о работах по реконструкции, проведенных в парке Гейдара Алиева, а также работах по благоустройству и созиданию, проектах, реализованных в районе.

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