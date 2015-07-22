​Президент Ильхам Алиев: Нарушившие закон чиновники должны знать, что ни одно неверное действие не останется без реакции

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "В стране имеют место факты социальной несправедливости. Факты чиновничьего произвола, другие неприглядные факты – коррупция, взяточничество, нарушение прав человека. Конечно, нам необходимо знать обо всем этом и реагировать. Если не реагировать, то нарушители станут еще больше нарушать. Поэтому печати здесь принадлежит уникальная роль. Я вполне откровенно говорю вам об этом и прошу продолжать работу в этом направлении с тем, чтобы и общество, и чиновники, совершившие данные нарушения, знали, что ни одно неверное действие не останется без реакции". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами Правления Совета печати по случаю 140-летия создания национальной печати.

Глава государства отметил, что в последнее время если в том или ином месте Баку вырубается дерево, то об этом тут же сообщается в газетах, на интернет сайтах: "Тут же идет реагирование, и принимаются меры. Равно, как и в других сферах. Я неоднократно обращался как к бизнесменам, так и к гражданам в целом, что если имеют место какая-то несправедливость, нарушение закона, произвол, то следует тут же реагировать. Сегодня для такого реагирования есть достаточно возможностей. Широкое распространение в Азербайджане получила интернет-сеть. 75 процентов населения являются интернет-пользователями. Сегодня мы стараемся обеспечить проведение во все населенные пункты широкополосного интернета.

Поэтому, хочу еще раз отметить, что в этой области еще многое предстоит сделать. Лично для меня печать здесь играет роль отличной поддержки. Уверен, что в дальнейшем мы продолжим это сотрудничество."