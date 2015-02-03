​Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Шри-Ланка

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Шри-Ланка Майтрипале Сирисене. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка – Днем независимости.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Шри-Ланка и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Шри-Ланки - мира и благосостояния".