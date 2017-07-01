Президент Ильхам Алиев наказал должностное лицо, самовольно осуществившее снос мечети Гаджи Джавада

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил об отношении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к сносу мечети Гаджи Джавада на территории, именуемой "Советская".

Как сообщает Report, Али Гасанов сказал, что еще в апреле президент Ильхам Алиев приостановил снос мечети Гаджи Джавада на территории, именуемой "Советская", дал указание о создании соответствующей комиссии для всестороннего и объективного рассмотрения вопроса. Изучив вопрос, комиссия пришла к выводу, что снос данной мечети неизбежен, и доложила о результатах главе государства.

В соответствии с заключением комиссии президент Ильхам Алиев принял решение о строительстве новой мечети с учетом мнения местной общины и лишь после этого – рассмотрении вопроса о сносе мечети Гаджи Джавада.

Али Гасанов также отметил, что в соответствии с поручением президента Азербайджана на улице Шарифзаде Ясамальского района было отведено место для строительства более просторной, красивой и современной мечети и выделены средства, начались соответствующие строительные работы.

Однако некоторые должностные лица вопреки поручению господина президента самовольно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавада, несмотря на то, что строительство здания новой мечети еще не завершилось. Узнав об этом, президент Ильхам Алиев тут же дал указание о строгом наказании данных должностных лиц.

Помощник президента подчеркнул, что главный виновник – глава Исполнительной власти района уже освобожден от занимаемой должности.