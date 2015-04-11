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    ​Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Астаре

    Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Астары

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 апреля прибыл с визитом в Астару.

    Как сообщает Report, глава государства вначале посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Астары и возложил цветы.

    Глава районной Исполнительной власти Газанфар Агаев проинформировал президента Ильхама Алиева о созданных условиях в Парке Гейдара Алиева, где воздвигнут памятник, и работах, проводимых в последние годы в районе. 

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