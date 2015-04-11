​Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Астаре

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 апреля прибыл с визитом в Астару.

Как сообщает Report, глава государства вначале посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Астары и возложил цветы.

Глава районной Исполнительной власти Газанфар Агаев проинформировал президента Ильхама Алиева о созданных условиях в Парке Гейдара Алиева, где воздвигнут памятник, и работах, проводимых в последние годы в районе.