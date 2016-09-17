Президент Ильхам Алиев находится с визитом в Сабирабадском районе

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 17 сентября прибыл в Сабирабадский район.

Как передает Report, глава государства посетил воздвигнутый на центральной площади города Сабирабад памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возложил цветы к его подножию.

Глава Исполнительной власти Сабирабадского района Назим Исмайлов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанных на площади и в районе созидательных работах.

Президент ознакомился в Сабирабадском районе с хлопковыми участками Героя Социалистического Труда Фатмы Гусейновой, встретился и побеседовал со сборщиками хлопка.