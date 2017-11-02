Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Сумгайытского государственного университета - СПИСОК

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Сумгайытского государственного университета.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 55-летнего юбилея Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии образования медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Сумгайытского государственного университета:

Aгаев Улдуз Хейрулла оглу

Гусейнов Агиль Гамид оглу

Гусейнов Галиб Сирадж оглу

Искендерова Нигяр Велиш гызы

Mустафаев Муса Муса оглу

Mустафаев Вaлех Азад оглу

Taлыбов Натиг Гасан оглу.

Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, по случаю 55-летнего юбилея Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии образования почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим сотрудникам Сумгайытского государственного университета:

Ахмедовой Тамелле Ахмед гызы

Mамедли Бахраму Идрис оглу

Mамедову Акберу Джомард оглу

Mамедову Рамазану Салам оглу

Нагиеву Али Гасан оглу

Панахалиевой Малахат Омар гызы

Самедову Мухтару Мамед оглу.