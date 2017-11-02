Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Сумгайытского государственного университета - СПИСОК

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Сумгайытского государственного университета.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 55-летнего юбилея Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии образования медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Сумгайытского государственного университета:
Aгаев Улдуз Хейрулла оглу
Гусейнов Агиль Гамид оглу
Гусейнов Галиб Сирадж оглу
Искендерова Нигяр Велиш гызы
Mустафаев Муса Муса оглу
Mустафаев Вaлех Азад оглу
Taлыбов Натиг Гасан оглу.
Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, по случаю 55-летнего юбилея Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии образования почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим сотрудникам Сумгайытского государственного университета:
Ахмедовой Тамелле Ахмед гызы
Mамедли Бахраму Идрис оглу
Mамедову Акберу Джомард оглу
Mамедову Рамазану Салам оглу
Нагиеву Али Гасан оглу
Панахалиевой Малахат Омар гызы
Самедову Мухтару Мамед оглу.
News DepartmentАвтор новости
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