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    Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Сумгайытского государственного университета - СПИСОК

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Сумгайытского государственного университета.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 55-летнего юбилея Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии образования медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Сумгайытского государственного университета:

    Aгаев Улдуз Хейрулла оглу

    Гусейнов Агиль Гамид оглу

    Гусейнов Галиб Сирадж оглу

    Искендерова Нигяр Велиш гызы

    Mустафаев Муса Муса оглу

    Mустафаев Вaлех Азад оглу

    Taлыбов Натиг Гасан оглу.

    Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, по случаю 55-летнего юбилея Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии образования почетное звание "Заслуженный учитель" присвоено следующим сотрудникам Сумгайытского государственного университета:

    Ахмедовой Тамелле Ахмед гызы

    Mамедли Бахраму Идрис оглу

    Mамедову Акберу Джомард оглу

    Mамедову Рамазану Салам оглу

    Нагиеву Али Гасан оглу

    Панахалиевой Малахат Омар гызы

    Самедову Мухтару Мамед оглу.

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