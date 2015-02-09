Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников министерства налогов - СПИСОК

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам министерства налогов. Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующим сотрудникам министерства налогов присвоены звания советника государственной налоговой службы 3-го ранга министерства налогов Азербайджанской Республики:

Ахмедову Ильгару Исмаил оглу – советнику министра налогов Азербайджанской Республики по аудиту и оперативному контролю;



Эйюбову Шахину Ислам оглу – начальнику Территориального налогового департамента номер 12 министерства налогов Азербайджанской Республики;

Мамедову Эльчину Фаррух оглу – начальнику Главного управления обслуживания налогоплательщиков министерства налогов Азербайджанской Республики.



Советнику министра налогов Азербайджанской Республики по вопросам предварительного расследования налоговых преступлений Намигу Мехи оглу Гулиеву присвоено специальное звание государственного советника юстиции 3-го класса.



Другим распоряжением президента Ильхама Алиева за особые заслуги в развитии налоговой системы в Азербайджанской Республике следующие сотрудники министерства налогов Азербайджанской Республики награждены:





Орденом Азербайджанской Республики "За службу Отечеству" 3-й степени



Алиев Намиг Тофиг оглу



Амиров Натиг Арзиман оглу



Махмудов Али Мухтер оглу





Медалью Азербайджанской Республики "За отличие на службе в налоговых органах" 1-й степени





Абдуллаев Рахман Саледдин оглу



Бекиров Галей Ахмед оглу



Баширов Эльман Рафиг оглу



Ахмедов Видади Али оглу



Гаджиев Гурбан Шукюр оглу



Керимов Ильхам Вагиф оглу



Гурбанов Рагиф Гурбан оглу



Мамедов Эльчин Шахбала оглу



Мамедов Намиг Ибиш оглу



Мамедзаде Ниджат Тахир оглу





Медалью Азербайджанской Республики "За отличие на службе в налоговых органах" 2-й степени





Бабашов Раджаб Абас оглу



Джафаров Насими Аскер оглу



Алиев Хасай Алсамед оглу



Гасанзаде Эльхан Тофиг оглу



Гусейнов Кямран Мухтар оглу



Исаев Вахид Иса оглу



Набиев Мюсавер Наби оглу



Шахбазов Вюгар Балай оглу





Медалью Азербайджанской Республики "За отличие на службе в налоговых органах" 3-й степени





Бабаев Фархад Фаррух оглу



Бейляров Эльчин Бейляр оглу



Ибрагимов Наиб Лятиф оглу



Гасымзаде Рамиз Айдын оглу



Мамедова Зульфия Авез гызы



Салимов Тельман Салим оглу



Шахбазов Фаиг Ингилаб оглу



Тагиев Эмин Вагиф оглу





Медалью Азербайджанской Республики "Терегги"



Гусейнов Рияд Закир оглу



Мирсалимов Мехти Рамиз оглу





Медалью Азербайджанской Республики "За отличие на государственной службе"



Алимова Нигяр Эйюб гызы



Джахангиров Асиф Абульфат оглу



Эфендиев Рагим Вейис оглу



Гасанов Али Назим оглу



Гасанов Фируз Акиф оглу



Мамедов Алекбер Джомард оглу



Мамедзаде Зейналабдин Юнсур оглу



Рафиев Махир Ахмедага оглу



Сейфуллаев Гудрет Векил оглу



Ширинов Натиг Тельман оглу



Велиев Илькин Этибар оглу.