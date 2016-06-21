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    Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Государственного комитета по работе с религиозными образованиями - СПИСОК

    ​Глава государства подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями.

    Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в области регулирования государственно-религиозных отношений в Азербайджанской Республике награждаются:

    медалью "Терегги"

    Багиров Кямиль Зульфи оглу

    Алиева Ягут Гашам гызы

    Мамедов Гагаи Мамедага оглу

    Зульфугаров Алигейдар Низами оглу

    медалью "За отличие на государственной службе"

    Бадиров Миръяхья Расул оглу

    Алиев Зиреддин Чобан оглу

    Гасанова Гюней Эльшан гызы

    Гусейнов Огтай Насир оглу.

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