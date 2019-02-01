Президент Ильхам Алиев наградил наших соотечественников, проживающих в Украине, братьев Сабира и Умуда Шириновых медалью "За отвагу"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля в Бакинском конгресс-центре по завершении республиканского собрания, посвященного Дню азербайджанской молодежи, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с нашими соотечественниками, проживающими в Украине, братьями Сабиром и Умудом Шириновыми.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства за мужество, проявленное во время спасения людей, жизнь которых подверглась опасности, наградил их медалью "За отвагу".