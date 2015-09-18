​Президент Ильхам Алиев наградил работников нефтяной промышленности - СПИСОК

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении почетных званий работникам нефтяной промышленности Азербайджанской промышленности".

Как сообщает Report, распоряжением главы государства за заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана следующим лицам присвоены почетные звания Азербайджанской Республики:

"Заслуженный инженер"

Агаеву Серверу Сафархан оглу

Мамедову Агилю Наджафали оглу

Рамазанову Фазилю Азиз оглу

Сафарову Руфату Мирзабек оглу

Зульфугарову Эльчину Иззетали оглу

"Заслуженный юрист"

Оруджеву Эльдару Агаверди оглу.

В то же время, глава государства подписал распоряжение "О награждении работников нефтяной промышленности Азербайджанской Республики".

За заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана награждаются:

орденом "Шохрат"

Беглярбеков Виталий Владимирович

Ганбаров Габиль Агасаф оглу

медалью "Терегги"

Агаева Набат Губат гызы

Арзуманзаде Имран Ягуб оглу

Байрамов Фаиг Гияфеддин оглу

Байрамов Юсиф Мухмадемин оглу

Биньятов Джахангир Муртуза оглу

Джебраилов Джебраил Сафар оглу

Эминов Адалят Ширин оглу

Ахмедов Видади Гусейн оглу

Ахмедзаде Аднан Азер оглу

Алиев Самид Галиб оглу

Алиев Тарлан Аллахверди оглу

Гюльбабаев Мухаммед Мухтар оглу

Гаджиев Акбер Гаджи оглу

Гумбатов Бахруз Юсиф оглу

Гусейнов Эльбрус Али оглу

Гусейнов Натиг Сахиб гызы

Ибрагимов Фазиль Саттар оглу

Иманов Вахид Магеррам оглу

Исмайлов Сафар Юнис оглу

Гафаров Назим Али оглу

Гараев Аяз Агаверди оглу

Гасымов Энвер Аллахъяр оглу

Гулиев Зейналабдин Гамид оглу

Мехтиева Хураман Ази гызы

Мамедов Дильгам Гадир оглу

Мамедов Раджаб Мосум оглу

Мамедов Шахзаде Гылман оглу

Мир Бабаев Мир Юсиф Фазиль оглу

Мурсалов Гюндуз Абасгулу оглу

Муршудов Алмамед Абдул оглу

Наджафов Фирудин Иса оглу

Рамалданов Мейведдин Амирчобан оглу

Раджабов Яшар Кязым оглу

Рустамов Наги Бахтияр оглу

Сулейманов Фуад Салман оглу

Сулейманов Расим Мансур оглу

Шамилов Валех Мамед оглу

Шихалиев Юсиф Атаман оглу

Шихализаде Токай Мурад оглу

Шириев Эльдар Атахан оглу

Явуз Кенан Меджит

Юнусов Рамиз Алибаба оглу.