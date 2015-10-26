​Президент Азербайджана наградил работников химической промышленности - СПИСОК

26 октября, 2015 19:41

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении работников химической промышленности". Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 70-летием создания химической промышленности в Азербайджане за плодотворную деятельность награждены: орденом "Шохрат" Агасиев Риза-Кулу Абдул Касым оглу Мустафаев Фирудин Бейляр оглу медалью "Терегги" Гатамов Джаббар Фархад оглу Гайыбханов Явер Гайыбхан оглу Гурбанов Рамазан Меджнун оглу Мурадов Гусейн Исрафил оглу Мурадов Рахид Велийулла оглу Тагиев Октай Рагим оглу Зейналова Афаг Али-Афсар гызы.





