Президент Ильхам Алиев наградил пограничников - СПИСОК

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в распоряжении говорится о награждении за высокие заслуги при выполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Государственной пограничной службы следующих военнослужащих:
Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:
Халилова Аскера Сабир оглу - генерал-майора
Гулиева Асафа Вагиф оглу – генерал-майора.
Медалью "За Родину"
Бабаева Агиля Иншалла оглу – полковника
Мамедова Мубариза Гардашхан оглу - полковника-лейтенанта юстиции
Пиризаде Мюзаффара Алескер оглу – полковника-лейтенанта
Тагиева Мехмана Мухаммедали оглу – полковника-лейтенанта
Зейналова Эльдениза Хади оглу – полковника-лейтенанта.
Медалью "За военные заслуги"
Алекберова Алекбера Явер оглу – полковника
Асметова Гейрата Аллахшюкюр оглу – полковника
Гаралова Гиньяза Халид оглу – полковника юстиции
Мамедова Бахшали Муса оглу – полковника
Назарова Тайяра Шахмурад оглу – полковника
Бабаева Самира Техран оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Фазиля Мансур оглу – полковника –лейтенанта
Алиева Ниязи Сулейман оглу – полковника-лейтенанта
Алиева Руслана Новруз оглу – полковника-лейтенанта
Гуламова Джейхуна Джахангир оглу – полковника-лейтенанта
Мирзоева Захида Ибрагим оглу – полковника-лейтенанта
Набиева Бабека Али оглу - полковника-лейтенанта
Джавадова Сабухи Исмаил оглу – майора
Исмаилова Рамиза Магеррам оглу – майора
Гамбарова Ровшана Вахид оглу – майора
Мамедова Автандиля Гулу оглу - майора
Мамедова Эльнура Эвез оглу – майора
Абдуллаева Валеха Мамед оглу – капитана медицинской службы
Алиева Султана Бахман оглу – капитана
Гасанова Реяла Нусрат оглу – капитана
Гашимова Парвиза Мехман оглу – капитана
Аббасова Рамиля Амираслан оглу – старшего лейтенанта
Алескерова Наими Мамедрагим оглу - старшего лейтенанта
Сафиева Мубариза Мухаммед оглу – старшего лейтенанта
Абдуллаева Джейхуна Новруз оглу – старшего мичмана
Джавадову Тарану Мирза Ага гызы – прапорщика.
Медалью "Терегги"
Мурсалова Фагани Мехти оглу
Рустамова Сейфуллу Ибадулла оглу.
News DepartmentАвтор новости
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