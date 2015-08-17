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    Президент Ильхам Алиев наградил пограничников - СПИСОК

    Глава государства наградил двух генералов орденом За службу Отечеству 3-й степени

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится о награждении за высокие заслуги при выполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Государственной пограничной службы следующих военнослужащих:

    Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

    Халилова Аскера Сабир оглу - генерал-майора

    Гулиева Асафа Вагиф оглу – генерал-майора.

    Медалью "За Родину"

    Бабаева Агиля Иншалла оглу – полковника

    Мамедова Мубариза Гардашхан оглу - полковника-лейтенанта юстиции

    Пиризаде Мюзаффара Алескер оглу – полковника-лейтенанта

    Тагиева Мехмана Мухаммедали оглу – полковника-лейтенанта

    Зейналова Эльдениза Хади оглу – полковника-лейтенанта.

    Медалью "За военные заслуги"

    Алекберова Алекбера Явер оглу – полковника

    Асметова Гейрата Аллахшюкюр оглу – полковника

    Гаралова Гиньяза Халид оглу – полковника юстиции

    Мамедова Бахшали Муса оглу – полковника

    Назарова Тайяра Шахмурад оглу – полковника

    Бабаева Самира Техран оглу – полковника-лейтенанта

    Алиева Фазиля Мансур оглу – полковника –лейтенанта

    Алиева Ниязи Сулейман оглу – полковника-лейтенанта

    Алиева Руслана Новруз оглу – полковника-лейтенанта

    Гуламова Джейхуна Джахангир оглу – полковника-лейтенанта

    Мирзоева Захида Ибрагим оглу – полковника-лейтенанта

    Набиева Бабека Али оглу - полковника-лейтенанта

    Джавадова Сабухи Исмаил оглу – майора

    Исмаилова Рамиза Магеррам оглу – майора

    Гамбарова Ровшана Вахид оглу – майора

    Мамедова Автандиля Гулу оглу - майора

    Мамедова Эльнура Эвез оглу – майора

    Абдуллаева Валеха Мамед оглу – капитана медицинской службы

    Алиева Султана Бахман оглу – капитана

    Гасанова Реяла Нусрат оглу – капитана

    Гашимова Парвиза Мехман оглу – капитана

    Аббасова Рамиля Амираслан оглу – старшего лейтенанта

    Алескерова Наими Мамедрагим оглу - старшего лейтенанта

    Сафиева Мубариза Мухаммед оглу – старшего лейтенанта

    Абдуллаева Джейхуна Новруз оглу – старшего мичмана

    Джавадову Тарану Мирза Ага гызы – прапорщика.

    Медалью "Терегги"

    Мурсалова Фагани Мехти оглу

    Рустамова Сейфуллу Ибадулла оглу.

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