Президент Ильхам Алиев наградил лиц, имеющих заслуги в развитии машиностроительной промышленности - СПИСОК

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Алиеву Эльману Аламгулу оглу

Махмудову Вахиду Джабир оглу

Сулейманову Мусе Самед оглу.

Кроме того, группа лиц награждена медалью "Терегги".

За заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане медалью "Терегги" награждены:

Аббасов Бахаддин Юсиф оглу

Абдинова Шахла Фархад гызы

Абдуллаев Талех Новруз оглу

Гюльалиев Интизам Хангулу оглу

Гусейнов Нуреддин Гусейн оглу

Исмайлов Джавад Абдулвахаб оглу

Исмайлов Рагим Аслан оглу

Керимов Тофик Мамед Ага оглу

Мамедов Гюльверди Алверди оглу

Мамедов Назим Идаят оглу

Рафиев Мазахир Таир оглу

Велиев Кавказ Халил оглу

Велиев Мухаммед Орудж оглу.