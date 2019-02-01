Президент Ильхам Алиев наградил лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики - СПИСОК

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по случаю 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи и за плодотворную деятельность в осуществлении государственной молодежной политики, формировании молодежного движения глава государства наградил следующих лиц:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Джаббарова Азада Вагиф оглу

медалью "Терегги"

Аскерли Асифа Мамед оглу

Гадирова Вугара Керим оглу

Оруджева Ильгара Наджибеддин оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Искендерова Вугара Япон оглу

Гулиева Руфата Матлаб оглу

Наджафли Кямала Мамед оглу.

Другим распоряжением главы государства, президентские премии для молодежи за 2019 год предоставлены следующим лицам, особо отличившимся в области культуры, науки, образования и общественной деятельности:

Гаджизаде Гусейнхану Салех оглу

Гасанову Масяру Фуад оглу

Раджабли Саре Рауф гызы

Мехмандарову Мустафе Адыль оглу

Мирзамедовой Нигяр Мубариз гызы

Шахверянову Аллахверди Умуд оглу.