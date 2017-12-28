Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира - СПИСОК

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью "Терегги" по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, за заслуги в области укрепления дружбы между народами и развития азербайджанской диаспоры медалью "Терегги" глава государства наградил следующих лиц:

Али Текина Аталара

Аллахвердиеву Ильхаму Кеменд гызы

Бабаеву Офелию Рагим гызы

Бочарова Юрия Борисовича

Демирчи Айхана Юнус оглу

Ахмедова Эльдара Мамед оглу

Алиева Юнуса Демир оглу

Аскерова Мухаммеда Халил оглу

Гаджиева Гудрата Али оглу

Гараева Алекбера Гара оглу

Мурадлы Арзу Огтай гызы

Насирова Сеймура Рагим оглу

Осман Асли Али гызы

Рагимли Сафтара Микаил оглу

Рахмана Вагифа Юсуф оглу

Рустамханлы Танзилю Йолчу гызы.

Другим распоряжением главы государства, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры, достижения в области культуры и искусства почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный художник"

Гурбанову Сейфеддину Али оглу

Мамедову Рагиму Алиага оглу

"Заслуженный артист"

Манафзаде Туран Ислам гызы

Мамедовой Эльнаре Тофиг гызы

Нуриеву Маису Шукюр оглу.