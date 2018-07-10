Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц по случаю 20-летия создания Конституционного суда - СПИСОК

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю 20-летия создания Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 20-летия создания Конституционного суда Азербайджанской Республики, за плодотворную деятельность в судебных органах и на государственной службе глава государства наградил следующих лиц:

медалью "Терегги"

Гараджаева Джейхуна Ясинали оглу

Шафиева Кямрана Рауф оглу

Бабаеву Сабину Сабир гызы

Салимова Рустама Фикрет оглу

Тагизаде Зарифу Фархад гызы

медалью "За отличие на государственной службе"

Эйвазова Анара Иман оглу

Алескерову Гюльзар Тофиг гызы

Гурбанову Хаджар Али гызы

Мамедова Мурада Акиф оглу

Тагиеву Наргиз Назим гызы.

Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в органах судебной власти Азербайджанской Республики почетное звание "Заслуженный юрист" присвоено следующим судьям Конституционного суда Азербайджанской Республики:

Ровшану Рагим оглу Исмаилову

Исе Али оглу Наджафову.