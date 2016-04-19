Президент Азербайджана наградил героев апрельских боев

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля 2016 года соответствующими распоряжениями президента Азербайджанской Республики группа особо отличившихся военнослужащих Азербайджана за проявленные героизм и отвагу при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, предотвращении вооруженных провокаций, совершенных армянскими оккупантами со 2 по 5 апреля 2016 года на линии соприкосновения, и отражении атак врага на мирное население была удостоена высокого почетного звания, награждена орденами и медалями.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Среди награжденных за заслуги перед Родиной – удостоенные почетного звания "Национальный герой Азербайджана", орденов "Азербайджанское знамя" и "За службу Отечеству", медалей "За Родину", "За отвагу", и "За военные заслуги".