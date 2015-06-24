​Президент Ильхам Алиев наградил двух депутатов Милли Меджлиса

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гусейнбалы Мираламова орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, данным распоряжением Гусейнбала Фазиль оглу Мираламов награжден орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Зияд Алиаббас оглу Самедзаде награжден орденом "Шараф".
News DepartmentАвтор новости
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