​Президент Ильхам Алиев наградил двух депутатов Милли Меджлиса

24 июня, 2015 19:21

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гусейнбалы Мираламова орденом "Шохрат". Как сообщает Report, данным распоряжением Гусейнбала Фазиль оглу Мираламов награжден орденом "Шохрат" за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики. Другим распоряжением президента Ильхама Алиева, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Зияд Алиаббас оглу Самедзаде награжден орденом "Шараф".