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    Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских архитекторов - ПОЛНЫЙ СПИСОК

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении азербайджанским архитекторам почетного звания "Заслуженный архитектор".

    Как сообщает Report, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане почетное звание "Заслуженный архитектор" присвоено следующим лицам:

    Байбекову Равилю Салех оглу

    Джафарову Халилу Алекбер оглу

    Mиралаеву Фахраддину Беюк оглу

    Намазову Мюсадину Ахмед оглу.

    Другим распоряжением, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане глава государства нагладил следующих лиц:

    орденом "Шохрат"

    Бейлярова Ильгара Хыдыр оглу

    Исбатова Ильгара Айдын оглу

    медалью "Tерегги"

    Aманзаде Раиху Бархудар гызы

    Азимзаде Инару Чингиз гызы

    Ибрагимова Кямала Ибрагим оглу

    Kеримову Тарану Хамза гызы

    Гачаева Фарида Мамед оглу

    Гурбаналиева Заура Рамиз оглу

    Maхмудбекова Намига Искендер оглу

    Mамедова Магсуда Теймур оглу

    Новруззаде Шейду Натиг гызы

    Садыхова Джахангира Исмаил оглу

    Шихзаманова Низами Эйюб оглу.

    Согласно другому распоряжению главы государства, за заслуги в развитии архитектуры в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

    Aбдуллаеву Тофигу Али оглу

    Шекиханову Тофигу Гамид оглу.

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