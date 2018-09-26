Президент Ильхам Алиев посмотрел финальную встречу чемпионата мира по дзюдо - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Баку продолжается чемпионат мира по дзюдо.
Как сообщает Report, 26 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер посмотрели соревнования в Национальной гимнастической арене.
И в седьмой день чемпионата соревнования прошли в обстановке напряженной спортивной борьбы. Из наших дзюдоистов только Ушанги Кокаури в весовой категории свыше 100 килограммов сумел выйти в финал. Победив представителя Беларуси Владислава Циарпицки, Польши Масея Сарнацки, Чехии Лукаса Крпалека и Бекмурода Олтибоева из Узбекистана, Ушанги Кокаури достиг финала. Уступив в решающей схватке грузину Гураму Тушишвили, наш дзюдоист был удостоен серебряной медали.
Ушанги Кокаури, ставший победителем кубка Европы в 2016 году, в том же году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Казани.
Отметим, что на чемпионате мира по дзюдо, в котором участвуют 125 стран, борьбу за первенство ведут 460 спортсменов и 298 спортсменок.
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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября азербайджанский спортсмен Ушанги Кокаури вышел в финал чемпионата мира по дзюдо в Баку.
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер посмотрели полуфинал чемпионата мира в Национальной гимнастической арене.
Ушанги Кокаури, ведущий борьбу в весовой категории свыше 100 килограммов, победил в полуфинале спортсмена из Узбекистана Бекмурода Олтибоева и вышел в финал. В решающей встрече наш дзюдоист встретится с грузином Гурамом Тушишвили.
Отметим, что Ушанги Кокаури, победитель кубка Европы 2016 года, в том же году завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Казани.
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