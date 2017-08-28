Президент Ильхам Алиев на завершение строительства двух дорог в Астаре выделил 8,5 млн манатов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильных дорог Тахтанекеран-Мики и Тахтанекеран-Торади Aстаринского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильных дорог Тахтанекеран-Мики и Тахтанекеран-Торади, соединяющих 38 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 8,5 млн манатов.