Президент Ильхам Алиев: Крах АДР стал уроком для нас

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Через два месяца - в мае - будет отмечено 100-летие АДР. Мы гордимся этим. Они создали первую в мусульманском мире демократическую республику, мы гордимся этим".

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на VI Глобальном Бакинском форуме заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что тем самым азербайджанский народ изъявил желание жить в свободном обществе:

"Основоположники АДР хотели создать республику, в которой защищались бы права всех людей. Роль АДР в развитии нынешнего Азербайджана велика. 100 лет назад в АДР были приняты судьбоносные решения, к примеру, женщины получили право голоса. Это произошло задолго до того, как право голоса было предоставлено женщинам в европейских странах.

К сожалению, АДР просуществовала недолго – менее двух лет. Крах республики стал уроком для нас. Сохранение независимости сложнее ее завоевания. Ныне Азербайджан независим в полном смысле этого слова. У нас ясные планы на будущее. Они бы гордились нынешним развитием Азербайджана. Если бы создателям АДР довелось увидеть нынешнее развитие Азербайджана, они бы испытали гордость. Лишь будучи независимыми, страны могут достичь развития. Развитие Азербайджана происходит именно в этом ключе".