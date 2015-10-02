Президент Ильхам Алиев: Конституционный суд Азербайджана играет важную роль в обеспечении верховенства положений Конституции и их эволюции

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил письмо участникам международной конференции, посвященной 20-летнему юбилею Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Приветствую вас на международной конференции, посвященной 20-летнему юбилею Конституции Азербайджанской Республики, и желаю успехов в работе.

Принятая в 1995 году путем референдума Конституция закрепила переход к этапу строительства современного, демократического, светского, правового государства во имя развития азербайджанского народа. Автором этого исторического документа стал общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев.

За 20 лет действия Конституции накоплен большой опыт в реализации ее положений, с развитием отраженных в данном документе концепций приняты многочисленные нормативно-правовые акты, придающие импульс построению сильного социального государства, высококонкурентной экономики, применению механизмов эффективной защиты прав человека.

Одно из характерных качеств Конституции Азербайджанской Республики заключается в ее стабильности. Вместе с тем, стремительное развитие нашего общества обусловило также усовершенствование основного закона страны. Так, посредством проведенных в 2002 и 2009 годах референдумов, а также ряда принятых конституционных законов в Конституцию были внесены важные изменения и дополнения, направленные на защиту прав человека и повышение эффективности государственного управления.

Важную роль в обеспечении верховенства положений Конституции и их эволюции играет Конституционный суд Азербайджанской Республики. Конституционный суд, как высший орган конституционного правосудия, вносит вклад в развитие правовой системы нашей страны, формирует положительный опыт по вопросам правового регулирования, выполняя функции конституционного надзора, осуществляет непосредственное применение Конституции.

Конституция Азербайджанской Республики, основанная на универсальных ценностях, и сегодня обладает большим правовым, политическим и идеологическим потенциалом, и служит благополучию азербайджанского народа.

Уважаемые участники конференции!

Еще раз сердечно приветствую всех вас в Азербайджане, поздравляю наш народ с 20-летним юбилеем Конституции Азербайджанской Республики".