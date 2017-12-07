Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Губинского комплекса "ASAN həyat"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Губинского комплекса "ASAN həyat" Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям.

Как сообщает Report, глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие комплекса.

Отметим, что в последние годы проделана значимая работа по применению информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных структур, сформирована соответствующая правовая база. В большинстве государственных органов обеспечено оказание населению электронных услуг. Эти услуги устраняют бюрократические препоны и возможные случаи коррупции. 13 июля 2012 года в этой сфере была проведена еще одна важная реформа. Было создано Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям и центры "ASAN xidmət" в его подчинении. Цель создания этой структуры заключалась в едином управлении центрами "ASAN xidmət", непосредственно оказывающими услуги гражданам. Сюда входят координация работы сотрудников государственных органов, действующих в центрах обслуживания, проведение контроля и оценивания, взаимная интеграция баз данных государственных органов, ускорение процесса организации электронных услуг и усовершенствование системы управления в этой сфере. С 2012 года центры "ASAN xidmət" были переданы в пользование жителям в нескольких районах Баку. Впоследствии этот процесс охватил регионы. В настоящее время среди обращений, поступающих в центры, преобладают обращения, связанные с получением и заменой удостоверений личности, заменой водительских удостоверений, нотариальной деятельностью, а также миграционными и имущественными вопросами. Если поначалу в центрах "ASAN xidmət" предоставлялись 23 юридические услуги, то сейчас 10 государственных органов оказывают 32 вида услуг. Одновременно частные компании и учреждения оказывают гражданам в целом до 250 различных услуг. Bсе это является важной составной частью проводимой Азербайджанским государством политики по формированию нового подхода к отношениям государственный служащий-гражданин.

Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям налаживает и международные связи. На основе азербайджанской модели "ASAN xidmət" в Афганистане уже учреждена одноименная структура "Asan Khedmat" в сфере оказания государственных услуг. Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества с Италией, Республикой Корея, Францией, Индонезией и организацией ИСЕСКО. В 2014 году "ASAN xidmət" был удостоен сертификата международного уровня по стандарту İSO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007. "ASAN xidmət" также стал победителем международного конкурса Британского Совета охраны труда. "ASAN xidmət", удостоенный в 2015 году 1-го места в категории "Усовершенствование оказания государственных услуг" ООН, был награжден специальным призом и дипломом. Эти факты свидетельствуют о том, что в мире существует большой интерес к "ASAN xidmət", являющемуся брендом Азербайджана.

Помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам-заведующий отделом Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Инам Керимов подробно проинформировали главу государства о Губинском комплексе "ASAN həyat".

Было сообщено, что этот комплекс - 12-й по счету центр Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Строительство грандиозного Губинского регионального комплекса "ASAN həyat", расположенного на проспекте Гейдара Алиева города Губа, осуществлено на высоком уровне. Старт строительству комплекса был дан в начале этого года. Koмплекс состоит из четырехэтажного административного здания и шести объектов общественного питания. Здесь созданы Центр "ASAN xidmət", Центр "ASAN təlim", Центр "ABAD" и Школа "ABAD".

Глава государства ознакомился с центром. В центре «ASAN xidmət» комплекса министерства юстиции, внутренних дел, налогов, экономики, труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по вопросам имущества, Государственный таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу и Национальное архивное управление - в целом, 10 государственных органов будут оказывать гражданам 32 вида услуг. Одновременно, в центре будут организованы 112 видов функциональных вспомогательных услуг, в том числе банковские, страховые услуги, юридическая помощь, перевод и другие услуги. В центре будут работать 170 сотрудников и 45 волонтеров. Губинский центр "ASAN xidmət" будет обслуживать в целом до 500 тысяч граждан, прописанных на территории Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шабранского районов.

Глава государства ввел в действие Губинский центр "ASAN xidmət".

Было сообщено, что количество обращений, поступивших в центры "ASAN xidmət" до настоящего времени, достигло 18 миллионов 600 тысяч. Продолжается оказание услуг гражданам в регионах посредством 10 выездных автобусов "ASAN xidmət" и мобильного "ASAN qatar". С июня 2013 года оказаны выездные услуги примерно 1 миллиону 250 тысячам граждан.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован об оборудовании "Ready 2.0". Это оборудование является новой версией устройства, предназначенного для автоматизированной выдачи гражданам готовых документов. В центре создано отдельное подразделение для оказания коммунальных услуг. Здесь будут предоставлять услуги ОАО "Aзеришыг", ОАО "Aзерсу" и ОО "Aзеригаз". Было сообщено, что до сегодняшнего дня в двух действующих в Баку центрах "ASAN kommunal" зарегистрировано 217 тысяч обращений граждан.

Во время знакомства с центром президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о новых проектах.

Было сообщено, что система "ASAN viza 2.0" создана для обеспечения электронных обращений по получению азербайджанскими гражданами виз для поездок в зарубежные страны.

Было доведено до внимания, что одним из новых проектов является интеграционная работа для обеспечения выдачи персональных идентификационных номеров новорожденным в родильных домах.

Во время презентации "Консорциума экспорта азербайджанских инноваций" была предоставлена информация о направлениях деятельности этой структуры, объединяющей 10 компаний, и планах по поставкам интеллектуальной продукции нашей страны на международный рынок.

Было доведено до внимания, что планируется создание электронного портала "ASAN finance" для оказания финансовых услуг по принципу "one-stop shop".

Глава государства был проинформирован об "Электронном реестре строящихся многоквартирных жилых домов и физических и юридических лиц, занимающихся возведением этих строительных объектов". Здесь отражены функциональные возможности, деятельность реестра и результаты проведенных в строительных компаниях выездных мониторингов, связанных с регулированием неофициальных трудовых отношений в строительной сфере. Было сообщено, что в 2018 году запланирована открытие комплексов "ASAN həyat" в Шекинском и Имишлинском районах.

Президенту Ильхаму Алиеву также были представлены проекты центров "ASAN xidmət", строительство и открытие которых запланированы в предстоящие годы.

Отметим, что концепция "ASAN həyat" наряду с центрами "ASAN xidmət" предусматривает также сдачу в эксплуатацию объектов общественного питания. Так, наряду с оперативными и образцовыми услугами, граждане могут воспользоваться и возможностями отдыха и развлечений этого концепта. Комплекс "ASAN həyat" охватывает различные решения, служащие улучшению жизненных стандартов для удобства граждан.

В кинотеатре Губинского комплекса "ASAN həyat" наряду с азербайджанскими фильмами будут демонстрироваться фильмы зарубежных стран. В центре «ASAN təlim» сотрудникам, действующим в центрах "ASAN xidmət", работникам других государственных органов и функциональных служб будет обеспечено прохождение тренингов, сформированных на основе опыта "ASAN" по управлению потоком граждан, этическому поведению и др.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали и во входящем в комплекс Центре "ABAD".

Директор юридического лица публичного права "ABAD" Руфат Эльчиев сообщил, что главная цель Центра "ABAD" заключается в создании новых семейных брендов в северном регионе, организации продажи продукции семейных хозяйств на внутреннем и внешнем рынках, оказании поддержки реализации программы самозанятости.

Затем глава государства посмотрел новую продукцию, изготовленную семьями "ABAD".

Было сообщено, что юридическим лицом публичного права "ABAD" в 19 городах и районах Азербайджана отобраны 143 семьи по ремеслам, 24 семьи по сельскому хозяйству. До настоящего времени шести семьям в Масаллы, 12 семьям в Балакене предоставлено необходимое производственное оборудование в виде контейнера-моноблока. Для проведения выставки-продажи продукции семей, присоединившихся к "ABAD", созданы центры выставок-продаж "ABAD" на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Международного аэропорта Гейдар Алиев, Бакинского железнодорожного вокзала, села Демирчи в Шамахе. В настоящее время в центрах выставок-продаж "ABAD" представлены до 1900 наименований ручных работ, 25 видов продовольственной продукции 167 семей "ABAD".

В Школе "ABAD" будут проводиться занятия по трем направлениям - ковроделию, прикладному искусству и теоретическим курсам. В школе будет вестись работа по увеличению в северном регионе числа семей "ABAD", занимающихся декоративно-прикладным народным творчеством, проводиться тренинги, в том числе организовываться теоретические курсы для семейных хозяйств, занимающихся производством продовольственной продукции, в таких сферах как бизнес-планирование, маркетинг, финансовый учет.

На территории Губинского комплекса "ASAN həyat" общей площадью 1,58 гектара проведена работа по благоустройству, сооружены фонтан, стоянка для автомобилей и автобусная остановка, созданы парк и детская площадка.

Президент Ильхам Алиев встретился с сотрудниками Губинского комплекса "ASAN həyat".

Сотрудницы комплекса Тунзаля Пириева и Фахрия Балакишиева от имени коллектива выразили признательность главе государства за созданные условия.

В заключение была сделана фотография на память.