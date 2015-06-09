Президент Азербайджана и его супруга открыли новый парк в Баку - ФОТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в зоне отдыха, созданной перед Парком Европейских игр.

Report сообщает, что глава государства был проинформирован о том, что в новом парке общей площадью 15,5 гектара установлены современные системы орошения и освещения, проложены прогулочные дорожки, проведены широкомасштабные работы по озеленению. Сооруженные здесь фонтаны будут отвечать вкусу отдыхающих. Парк привлекает внимание красотой и аккуратностью. В парке имеются три кафе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия кафе «Park Land».

В этом объекте общественного питания, созданном на уровне современных требований, есть все возможности для обслуживания клиентов на высоком уровне.