​Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Европейских игр

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, председатель Организационного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева приняли участие в открытии Парка Европейских игр.

Как сообщает Report, глава государства разрезал символическую ленту.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов проинформировал президента и первую леди о том, что Парк Европейских игр предусмотрен для соревнований по водному поло, пляжному волейболу, пляжному футболу и баскетболу. Парк состоит из трех спортивных сооружений и четырех функциональных зон.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с проведенными в парке работами.

Затем глава государства и первая леди ознакомились с такси, которые во время Игр будут оказывать услуги официальному и техническому составу из Европы.