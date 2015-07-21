Президент Ильхам Алиев: Наше общество объединилось вокруг стратегических интересов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Наше общество объединилось вокруг стратегических интересов, и нет расхождений во мнениях по беспокоящим нас вопросам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с членами Правления Совета по печати по случаю 140-летия создания национальной печати.

Глава государства отметил, что печать во все времена должна защищать стратегические интересы, а также наши национальные интересы в международной плоскости. Говоря о создании в последние годы в этом направлении серьезных перемен в национальной печати, глава государства сообщил, что он часто отслеживает из печати ситуацию в стране и происходящие события и тут же реагирует. Президент Ильхам Алиев призвал печать и впредь быть активнее по отношению к какому-либо случаю нарушения в стране. Делясь своим мнением относительно международных позиций Азербайджана, глава государства сообщил, что несправедливая кампания, осуществляемая зарубежными медиа по отношению к нашей стране, в преддверии серьезных мероприятий приняла еще более скоординированный характер, причиной же тому назвал независимую политику Азербайджана и успехи нашей страны. Сообщалось, что кампания по дискредитации, осуществляемая против нашей страны армянским лобби и другими кругами, никоим образом не влияет на внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана.

"Мы не свернем со своего пути и будем успешно развивать нашу страну", - сказал глава государства и отметил важность проведения серьезных мероприятий по доведению до мировой общественности реалий об Азербайджане и повышения роли медиа в этой области.

"Наш народ сплотился вокруг единых и национальных идей, и этот процесс будет продолжаться и впредь", - сказал президент Азербайджана и напомнил, что в связи с этим на печать возлагаются большие задачи.