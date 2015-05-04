​Президент Ильхам Алиев: Азербайджан верен демократическому развитию

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан верен демократическому развитию. В Азербайджане обеспечены все свободы - свобода политической деятельности, свобода слова, свобода собраний".

Как отмечает Report, об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в своем выступлении на прошедшем в Баку 48-ом ежегодном заседании Азиатского банка развития.

По словам главы государства, в Азербайджане также нет ограничений на использование интернета: "Число интернет-пользователей с каждым днем растет. Также вложены инвестиции в современные информационно-коммуникационные технологии. Широкополосный интернет проводится даже в отдаленные села страны. Это - показатель наших намерений".