Президент Ильхам Алиев: Азербайджан веками является местом, где встречаются цивилизации и культуры

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку трансформировался в глобальное международное мероприятие для обсуждения важных вопросов мировой повестки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Шесть лет назад мы запустили инициативу по созданию форума, с того времени форум трансформировался в глобальное международное мероприятие, важную площадку для обсуждения важных вопросов мировой программы, международного диалога", - заявил президент, отметив важность дискуссий, которые продут в эти два дня.

"Азербайджан веками был местом, где встречались цивилизации и культуры", - заявил И. Алиев, отметив, что этому способствовала география, история страны, развитие Азербайджана.

"Азербайджан - это мультиэтническое, мультиконфессиональное государство, представители разных религий живут тут в мире и гармонии", - заявил президент.