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    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан веками является местом, где встречаются цивилизации и культуры

    Всемирный форум по межкультурному диалогу трансформировался в глобальное международное мероприятие для обсуждения важных вопросов мировой повестки

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку трансформировался в глобальное международное мероприятие для обсуждения важных вопросов мировой повестки.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    "Шесть лет назад мы запустили инициативу по созданию форума, с того времени форум трансформировался в глобальное международное мероприятие, важную площадку для обсуждения важных вопросов мировой программы, международного диалога", - заявил президент, отметив важность дискуссий, которые продут в эти два дня.

    "Азербайджан веками был местом, где встречались цивилизации и культуры", - заявил И. Алиев, отметив, что этому способствовала география, история страны, развитие Азербайджана.

    "Азербайджан - это мультиэтническое, мультиконфессиональное государство, представители разных религий живут тут в мире и гармонии", - заявил президент.

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