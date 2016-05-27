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    Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не был настолько сильным, как сейчас - ВИДЕО

    Мы - хозяева своей судьбы

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан никогда не был настолько сильным, как сейчас".

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем выступлении на прошедшем во Дворце Бута официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

    "Мы - хозяева своей судьбы, мы - независимое государство, мы - свободный народ, мы занимаем достойное место в мировом масштабе и будем и впредь идти по пути независимости и развития.

    Желаю всему народу Азербайджана новых успехов на этом пути", - подчеркнул глава государства. 

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