Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии XXII Международной выставки "Нефть и газ Каспия 2015" в Баку

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ 2 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Бакинском выставочном центре XXII Международной выставки "Нефть и газ Каспия 2015".

Как отмечает Report, выставку открыл главный консультант британской компании "ITE Group Plc" Эндрю Вуд.

Глава государства выступил с речью на церемонии открытия.

Лорд-мэр города Лондон Альдерман Алан Ярроу зачитал поздравительное послание премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона.

Далее выступили заместитель премьер-министра Польши Януш Пехочинский и министр нефти Ирака Адиль Абд аль-Махди.

Затем президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с павильонами выставки.

Было сообщено, что экспозиция выставки с участием 315 компаний из 27 стран мира включает следующие тематические разделы - инновативные технологии в области нефтедобычи и транспортировки энергоносителей, возможности обеспечения систем хранения нефти и газа, развитие международного сотрудничества и др. Впервые в рамках выставки проводится также выставка рисунков на тему "Братья Нобели и бакинская нефть. Премия".

В качестве организаторов выставки и конференции выступают компании "Iteca Caspian LLC" и ее британский партнер "ITE Group Plc".