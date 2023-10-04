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Президент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта Юсифзаде

Президент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта Юсифзаде Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью Хошбяхта Баги оглу Юсифзаде, сообщает Report.
Внутренняя политика
4 октября 2023 г. 15:22
Президент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта Юсифзаде

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью Хошбяхта Баги оглу Юсифзаде, сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке Prezident və Birinci vitse-prezident Xoşbəxt Yusifzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıblar

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