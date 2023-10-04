Президент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта Юсифзаде

Президент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта Юсифзаде

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью Хошбяхта Баги оглу Юсифзаде, сообщает Report.

https://static.report.az/photo/e6efcf63-7383-3202-8895-8536c06b46cb.jpg https://static.report.az/photo/e6efcf63-7383-3202-8895-8536c06b46cb.jpg

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью Хошбяхта Баги оглу Юсифзаде, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал