Президент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта Юсифзаде

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью Хошбяхта Баги оглу Юсифзаде, сообщает Report.
Президент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта ЮсифзадеПрезидент и первый вице-президент подписали некролог в связи с кончиной Хошбяхта Юсифзаде Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи со смертью Хошбяхта Баги оглу Юсифзаде, сообщает Report.
Внутренняя политика
4 октября 2023 г. 15:22
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Версия на азербайджанском языке Prezident və Birinci vitse-prezident Xoşbəxt Yusifzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıblar