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Президент и первый вице-президент Азербайджана подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Президент и первый вице-президент Азербайджана подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой, сообщает Report.
Внутренняя политика
29 сентября 2023 г. 13:40
Президент и первый вице-президент Азербайджана подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой, сообщает Report.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti və Birinci vitse-prezident Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıblar

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