Президент и первый вице-президент Азербайджана подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Президент и первый вице-президент Азербайджана подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой, сообщает Report.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса, председателя парламентского комитета по культуре Ганиры Пашаевой, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал