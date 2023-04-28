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В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой 28 апреля в Центре Гейдара Алиева была представлена концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Внутренняя политика
28 апреля 2023 г. 15:31
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой

28 апреля в Центре Гейдара Алиева была представлена концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает Report, на концерте присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева.

Перед концертом была представлена фотовыставка, отражающая жизнь и деятельность видного ученого, врача, супруги великого лидера Гейдара Алиева Зарифы Алиевой, которая была ему опорой во всех делах.

Концерт, организованный Фондом Гейдара Алиева, начался с показа фильма об академике Зарифе Алиевой.

Затем на сцену вышел легендарный инструментальный ансамбль "Дан улдузу". На концерте прозвучали любимые всеми песни из репертуара ансамбля. В программу концерта вошли произведения Эльзы Ибрагимовой, Эмина Сабитоглу, Фирангиз Бабаевой, Ибрагима Топчубашова, Огтая Казыми, Севиль Алиевой и Тофига Ахмедова, рапсодия "Шуштер", написанная основательницей инструментального ансамбля "Дан улдузду" Гюлярой Алиевой на основе мугама "Шуштер".

На установленных в зале экранах транслировались кадры об академике Зарифе Алиевой, Азербайджане прошлых лет и современной эпохи, фрагменты выступлений ансамбля "Дан улдузу".

Концерт завершился песней "Как прекрасен Азербайджан" композитора Эмина Сабитоглу, которую исполнили вместе все певцы.

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Версия на английском языке ФотоPresident and First Lady attend concert marking 100th anniversary of academician Zarifa Aliyeva 
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım akademik Zərifə Əliyevanın 100 illiyi münasibətilə keçirilən konsertdə iştirak ediblər

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