Президент и первая леди посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет

13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Агдаме усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет.
Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о планах по восстановлению комплекса.
Президент и первая леди посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс ИмаретПрезидент и первая леди посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет 13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Агдаме усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет. Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации тер
Внутренняя политика
14 февраля 2022 г. 10:35
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13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Агдаме усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет.
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani president, first lady visit tombs and house of Karabakh khans
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət başçısı və birinci xanım İmarət kompleksində olublar