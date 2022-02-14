Президент и первая леди посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет

Президент и первая леди посетили усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет

13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Агдаме усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет. Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации тер

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13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Агдаме усыпальницы и дом Карабахских ханов – комплекс Имарет.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о планах по восстановлению комплекса. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото Azerbaijani president, first lady visit tombs and house of Karabakh khans