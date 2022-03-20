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Президент ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в частном доме в Суговушане

Президент ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в частном доме в Суговушане Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме в поселке Суговушан Тертерского района.
Внутренняя политика
20 марта 2022 г. 16:21
Президент ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в частном доме в Суговушане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проведенными в частном доме в поселке Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Report, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденном от оккупации в результате военных операций во время 44-дневной Отечественной войны, 16 частных домов частично пришли в непригодное состояние. Один из этих домов капитально отремонтирован.

Общая жилая площадь отремонтированного дома составляет 92 квадратных метра. Согласно проекту, дом состоит из 3 комнат, кухни и 2 санитарных узлов. Общая площадь территории под строительство составляет 148 квадратных метров. Основная часть фасада облицована декоративным натуральным камнем, что обеспечивает гармонию дома с прилегающей территорией. Остальная часть фасада покрыта водонепроницаемой краской. Кровля дома облицована металлочерепицей, терраса выложена керамической плиткой, а потолок изготовлен из деревянных материалов.

Комнаты дома восстановлены на высоком уровне и с современным дизайном. Приусадебный участок благоустроен, на территории высажены деревья. В квартал, где размещаются частные дома, проведены свет и вода, дорога заасфальтирована.

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Версия на английском языке President and First Lady view renovated private residential quarter in Sugovushan 
Версия на азербайджанском языке Prezident və birinci xanım Suqovuşanda fərdi evdə aparılmış təmir-bərpa işləri ilə tanış olub

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