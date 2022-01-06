Президент и первая леди посетили новое здание мечети "Ханым Фатимеи Захра"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети "Фатмеи Захра" в поселке Йени Гюнешли Сураханского района Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новым зданием мечети "Ханым Фатимеи Захра" в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В прежнем двухэтажном здании мечети, которое находилось в аварийном состоянии, не было никаких условий для совершения верующими богослужений. В мечети одновременно могли совершать намаз максимум 500-550 человек. Из-за большого числа прихожан посещающие мечеть были вынуждены молиться на открытом воздухе. Поэтому возникла необходимость в строительстве более современного и просторного комплекса мечети.

По поручению президента Ильхама Алиева была разработана современная концепция для комплекса мечети и построено новое здание.

Теперь здесь одновременно могут отправлять религиозные обряды 1800 человек. В новом комплексе мечети созданы все необходимые условия для богослужения мужчин и женщин. При строительстве были использованы элементы, соответствующие архитектурному стилю абшеронских мечетей, в том числе шебеке, изготовленные из дерева.

Комплекс мечети украшают два минарета диаметром 4 и высотой 42 метра и купол высотой 25 метров.

В него также входят специальные помещения для совершения верующими омовения, и других религиозных обрядов.

В мечети создана централизованная вентиляционная система, прилегающая территория благоустроена.

Открытие в поселке Ени Гюнешли современного комплекса мечети «Ханым Фатимеи Захра» подтверждает, что ремонт и реставрация историко-архитектурных памятников исламской культуры, священных мест поклонения являются важной частью государственной политики в нашей стране.