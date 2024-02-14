Президент и первая леди посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева после церемонии инаугурации посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева после церемонии инаугурации посетили могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле великого лидера.

Глава государства и первая леди также почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.