Президент и первая леди посетили Губадлинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 25 октября посетили Губадлинский район.

25 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента части дороги Ханлыг-Губадлы от 10-го километра автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин до центра города Губадлы, открытии системно значимой 110/35/10-киловольтной подстанции "Губадлы" ОАО "Азерэнержи", нового комплекса воинской части Государственной пограничной службы.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.