Президент и первая леди посетили Губадлинский район

25 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район.
Как сообщает Report, глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента части дороги Ханлыг-Губадлы от 10-го километра автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин до центра города Губадлы, открытии системно значимой 110/35/10-киловольтной подстанции "Губадлы" ОАО "Азерэнержи", нового комплекса воинской части Государственной пограничной службы.
Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.