О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент и первая леди посетили Губадлинский район

Президент и первая леди посетили Губадлинский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 25 октября посетили Губадлинский район.
Внутренняя политика
25 октября 2021 г. 14:03
Президент и первая леди посетили Губадлинский район
0 : 00
0 : 00

25 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента части дороги Ханлыг-Губадлы от 10-го километра автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин до центра города Губадлы, открытии системно значимой 110/35/10-киловольтной подстанции "Губадлы" ОАО "Азерэнержи", нового комплекса воинской части Государственной пограничной службы.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President and First Lady visit Gubadli district
Версия на азербайджанском языке Prezident və birinci xanım Qubadlı rayonunda səfərdə olublar

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
18 октября 2021 г. 17:06
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану
ВидеоНовая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану
21 октября 2021 г. 17:58
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi