Президент и первая леди посадили деревья в Центральном городском парке в Физули

17 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья в возводящемся Физулинском центральном городском парке.

17 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья в возводящемся Физулинском центральном городском парке.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев проинформировал главу государства и первую леди о проводимых в парке работах.

Было отмечено, что для жителей и гостей здесь будет заложен большой лесопарк площадью 21 га. Здесь будет посажено более 5000 эльдарских сосен, вечнозеленых кипарисов, оливковых деревьев, восточных платанов, кленов и других деревьев. Кроме того, для интересной организации досуга горожан будут созданы зоны отдыха, зона амфитеатра для различных мероприятий, зоны кемпинга и отдыха, зоны развлечений для детей и юношества, экстремального велоспорта и другие уголки.