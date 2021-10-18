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Президент и первая леди посадили деревья в Центральном городском парке в Физули

Президент и первая леди посадили деревья в Центральном городском парке в Физули 17 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья в возводящемся Физулинском центральном городском парке.
Внутренняя политика
18 октября 2021 г. 12:01
Президент и первая леди посадили деревья в Центральном городском парке в Физули
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17 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья в возводящемся Физулинском центральном городском парке.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев проинформировал главу государства и первую леди о проводимых в парке работах.

Было отмечено, что для жителей и гостей здесь будет заложен большой лесопарк площадью 21 га. Здесь будет посажено более 5000 эльдарских сосен, вечнозеленых кипарисов, оливковых деревьев, восточных платанов, кленов и других деревьев. Кроме того, для интересной организации досуга горожан будут созданы зоны отдыха, зона амфитеатра для различных мероприятий, зоны кемпинга и отдыха, зоны развлечений для детей и юношества, экстремального велоспорта и другие уголки.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva plant trees in Central City Park to be built in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Füzulidə yaradılacaq Mərkəzi Şəhər Parkında ağac əkiblər

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