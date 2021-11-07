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Президент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу

Президент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу.
Внутренняя политика
7 ноября 2021 г. 21:36
Президент и первая леди побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побеседовали с участниками VIII Глобального Бакинского форума, совершившими поездку в Шушу.

Как сообщает Report, поздравив Президента Ильхама Алиева с Днем Победы, гости подчеркнули, что проведение здесь за короткое время столь широкомасштабной работы производит глубокое впечатление. Они отметили, что эта работа осуществлена благодаря решительному и компетентному руководству, смелой позиции Президента Азербайджана, еще раз поздравили главу государства с большим успехом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Шуше, менее, чем за год были построены, реконструированы социальные и инфраструктурные объекты, эта работа продолжается и сейчас. Глава государства подчеркнул, что основная цель заключается в создании хороших условий жизни для бывших вынужденных переселенцев. Президент Азербайджана сказал, что работы по восстановлению и реконструкции охватывают также исторические и религиозные памятники.

Гости заявили, что своими глазами увидели разрушенные армянами исторические памятники и совершенные ими акты вандализма.

Глава государства отметил, что азербайджанская армия благодаря беспримерному героизму и отваге освободила Шушу в условиях сложного рельефа. Президент Ильхам Алиев сообщил, что после Победы в Отечественной войне на Джыдыр дюзю были организованы многочисленные мероприятия, проведены музыкальные фестивали.

Затем глава государства сфотографировался на память с гостями на Джыдыр дюзю.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım VIII Qlobal Bakı Forumunun Şuşaya səfər edən iştirakçıları ilə söhbət ediblər

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