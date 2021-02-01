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Президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее в городе Хырдалан

Президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее в городе Хырдалан 1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 в городе Хырдалан Абшеронского района.
Внутренняя политика
1 февраля 2021 г. 18:05
Президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее в городе Хырдалан

1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает Report, распоряжением главы государства, подписанным в январе 2019 года, корпус этого учебного заведения на 1 176 ученических мест был капитально отремонтирован и построен новый дополнительный корпус на 1 200 ученических мест.

В новом корпусе имеются современные классные комнаты, кабинеты информатики, военной подготовки, трудового обучения, дошкольной подготовки, которые оснащены необходимыми учебными пособиями. Здесь также созданы STEAM – кабинеты науки, технологии, инженерии, искусства, математики, лаборатории, актовый зал и открытая спортивная площадка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Xırdalanda məktəb-liseydə yaradılan şəraitlə tanış olublar

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