Президент и первая леди ознакомились с реставрационными работами в мечети в Лагидже

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Исмаиллы побывали в поселке Лагич.

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди прогулялись по поселку, побеседовали с жителями.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте, добрый день.

Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать, всегда Вам рады. От имени жителей Лагиджа и от себя лично выражаем Вам признательность и говорим "Добро пожаловать".

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Большое спасибо Вам за то, что вернули нам наш прекрасный Карабах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Это подарок Вам.

Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо, наш Харыбюльбюль.

Жительница: Да будет доволен Вами Аллах, да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Жители: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте, рада вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Как ваши дела?

Житель: Желаю Вам больших успехов. Вы обеспечили нам победу в 44-дневной войны. Да будет доволен Вами Аллах. Вы подняли нас на высоту среди всех народов мира. Наши солдаты проявили большую отвагу, у нас были шехиды. Победа, одержанная Вами в информационной сфере, составляет половину нашей великой Победы. Желаю Вам и Мехрибан ханым больших успехов и здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. В прошлом году в эти дни шли бои.

Житель: Да, враг, корреспонденты были в изумлении. Вы окончили академию господина Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Как идут дела в вашем селе, хорошо?

Житель: Хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Житель: Добро пожаловать, господин Президент, всегда рады Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, что у вас продается?

Житель: Это лагиджский чабрец. А это – смесь из 33 трав. Это – чабрец со вкусом лимона. Это – ромашка, алтей, лекарство от кашля. А там лагиджский конский щавель.

Президент Ильхам Алиев: Вы все собрали в этих горах?

Житель: Да, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, Мехрибан ханым. Как Ваши дела?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, а как ваши?

Жительница: Благодаря Вам мы живем прекрасно. Очень рады тому, что Вы вернули наши земли. Над нами Аллах, а здесь – Вы. Мы очень любим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Жительница: Примите наш подарок, это басгальский келагаи.

Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, в Басгале тоже идет работа.

Жительница: Да, на нашей стороне открывается новая дорога. Мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Басгал, как и Лагидж, будет полон туристов.

Жительница: Иншаллах. Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами. У нас уже много туристов.

Президент Ильхам Алиев: Многие приезжают и по Шамахинской дороге.

Жительница: Да, это новая дорога.

Первая леди Мехрибан Алиева: Туристы приезжают?

Жительница: Туристов много, их много по субботам и воскресеньям, но в будни не очень.

Другая жительница: Освобождение Вами Карабаха очень обрадовало нас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Добро пожаловать, наш уважаемый Президент и Мехрибан ханым. Поздравляем Вас и весь азербайджанский народ с наступающей годовщиной нашей Победы. Выражаем Вам бесконечную признательность за большое внимание, которое Вы уделяете Лагиджу.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Знаете, мы много раз бывали в Лагидже и сегодня приехали на открытие мечети.

Житель: Да поможет Вам Аллах, да хранит Он Вас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Другой житель: Добро пожаловать, господин Президент, жители Лагиджа гордятся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Другой житель: Да будет доволен Вами Аллах.

Х Х Х

Были сделаны фотографии на память.

Х Х Х

Жительница: Большое спасибо. Да ниспошлет Аллах всем вам здоровья. Да хранит Он Вас.

Президент Ильхам Алиев: До свидания, счастливо оставаться.

Первая леди Мехрибан Алиева: До свидания.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бадоюн в Лагидже.

Отметим, что в 2019 году во время поездки Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в село Лагидж Исмаиллинского района жители обратились с просьбой о ремонте мечети Бадоюн. Первый вице-президент ознакомилась с состоянием мечети и дала поручение о проведении здесь капитального ремонта.

Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сообщил, что за минувший период в построенной в 1791 году мечети Бадоюн и на прилегающей к ней территории при поддержке Фонда Гейдара Алиева были проведены ремонтно-восстановительные работы. Мечеть отреставрирована, реконструирован ее минарет, построено место для омовения. Возвращен прежний вид келье для женщин и шебеке мечети.

Ахунд мечети: Здравствуйте, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Рад видеть вас.

Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте. Добрый день. .

Ахунд мечети: Господин Президент, пожалуйста, примите это от нас – общественности Лагиджа, Исмаиллы.

Главе государства был преподнесен Коран.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю вас.

Ахунд мечети: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сколько мечетей в Лагидже?

Ахунд мечети: Такого уровня – 5.

Президент Ильхам Алиев: В каком состоянии находятся эти мечети?

Ахунд мечети: Они тоже находятся в хорошем состоянии.

Президент Ильхам Алиев: Все открыты?

Ахунд мечети: Да, все.

Президент Ильхам Алиев: Это было обнаружено в ходе ремонта?

Ахунд мечети: Во время ремонта были проведены археологические исследования, раскопки и обнаружено это.

Президент Ильхам Алиев: Интересно, видимо, здесь был древний храм.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня функционирования реализует в Азербайджане проекты и программы в различных сферах. Важное значение имеет деятельность Фонда по сохранению и реставрации исторических, культурных и религиозных памятников. В рамках этих проектов осуществляются реставрация, консервация и реконструкция наших святынь в регионах.

В рамках проводимых в Лагидже работ по реконструкции восстанавливается и исторический вид уличных покрытий, родников и балконов в поселке, на территории устанавливаются скамейки, мусорные контейнеры, цветочные горшки, фонарные столбы в старинном стиле, указатели с названиями улиц и памятников, а также туристических объектов.

Проделанная работа еще больше повысила интерес туристов к Лагиджу. С каждым годом наблюдается рост числа приезжающих сюда туристов. Так, в 2019 году Лагидж посетили 89 тысяч туристов, в том числе 37 тысяч – иностранных. По данным на сентябрь этого года, в Лагидже уже побывали 82 тысячи туристов.

17:09

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди прогулялись по поселку, побеседовали с жителями.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бадоюн в Лагидже.

Отметим, что в 2019 году во время поездки Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в село Лагидж Исмаиллинского района жители обратились с просьбой о ремонте мечети Бадоюн. Первый вице-президент ознакомилась с состоянием мечети и дала поручение о проведении здесь капитального ремонта.

Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сообщил, что за минувший период в построенной в 1791 году мечети Бадоюн и на прилегающей к ней территории при поддержке Фонда Гейдара Алиева были проведены ремонтно-восстановительные работы. Мечеть отреставрирована, реконструирован ее минарет, построено место для омовения. Возвращен прежний вид келье для женщин и шебеке мечети.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня функционирования реализует в Азербайджане проекты и программы в различных сферах. Важное значение имеет деятельность Фонда по сохранению и реставрации исторических, культурных и религиозных памятников. В рамках этих проектов осуществляются реставрация, консервация и реконструкция наших святынь в регионах.

В рамках проводимых в Лагидже работ по реконструкции восстанавливается и исторический вид уличных покрытий, родников и балконов в поселке, на территории устанавливаются скамейки, мусорные контейнеры, цветочные горшки, фонарные столбы в старинном стиле, указатели с названиями улиц и памятников, а также туристических объектов.

Проделанная работа еще больше повысила интерес туристов к Лагиджу. С каждым годом наблюдается рост числа приезжающих сюда туристов. Так, в 2019 году Лагидж посетили 89 тысяч туристов, в том числе 37 тысяч – иностранных. По данным на сентябрь этого года, в Лагидже уже побывали 82 тысячи туристов.