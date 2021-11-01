Президент и первая леди ознакомились с реставрационными работами в мечети в Лагидже

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.
Как сообщает Report, глава государства и первая леди прогулялись по поселку, побеседовали с жителями.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте, добрый день.
Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать, всегда Вам рады. От имени жителей Лагиджа и от себя лично выражаем Вам признательность и говорим "Добро пожаловать".
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Жительница: Большое спасибо Вам за то, что вернули нам наш прекрасный Карабах.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Жительница: Это подарок Вам.
Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо, наш Харыбюльбюль.
Жительница: Да будет доволен Вами Аллах, да ниспошлет Вам Аллах здоровья.
Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.
Жители: Добро пожаловать.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте, рада вас видеть.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Как ваши дела?
Житель: Желаю Вам больших успехов. Вы обеспечили нам победу в 44-дневной войны. Да будет доволен Вами Аллах. Вы подняли нас на высоту среди всех народов мира. Наши солдаты проявили большую отвагу, у нас были шехиды. Победа, одержанная Вами в информационной сфере, составляет половину нашей великой Победы. Желаю Вам и Мехрибан ханым больших успехов и здоровья.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. В прошлом году в эти дни шли бои.
Житель: Да, враг, корреспонденты были в изумлении. Вы окончили академию господина Гейдара Алиева.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Как идут дела в вашем селе, хорошо?
Житель: Хорошо.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Житель: Добро пожаловать, господин Президент, всегда рады Вам.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо, что у вас продается?
Житель: Это лагиджский чабрец. А это – смесь из 33 трав. Это – чабрец со вкусом лимона. Это – ромашка, алтей, лекарство от кашля. А там лагиджский конский щавель.
Президент Ильхам Алиев: Вы все собрали в этих горах?
Житель: Да, господин Президент.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, Мехрибан ханым. Как Ваши дела?
Президент Ильхам Алиев: Спасибо, а как ваши?
Жительница: Благодаря Вам мы живем прекрасно. Очень рады тому, что Вы вернули наши земли. Над нами Аллах, а здесь – Вы. Мы очень любим Вас.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.
Жительница: Примите наш подарок, это басгальский келагаи.
Первая леди Мехрибан Алиева: Спасибо, большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Знаете, в Басгале тоже идет работа.
Жительница: Да, на нашей стороне открывается новая дорога. Мы гордимся Вами.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Басгал, как и Лагидж, будет полон туристов.
Жительница: Иншаллах. Большое спасибо, да будет Аллах доволен Вами. У нас уже много туристов.
Президент Ильхам Алиев: Многие приезжают и по Шамахинской дороге.
Жительница: Да, это новая дорога.
Первая леди Мехрибан Алиева: Туристы приезжают?
Жительница: Туристов много, их много по субботам и воскресеньям, но в будни не очень.
Другая жительница: Освобождение Вами Карабаха очень обрадовало нас.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Жительница: Спасибо, да хранит Вас Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Житель: Добро пожаловать, наш уважаемый Президент и Мехрибан ханым. Поздравляем Вас и весь азербайджанский народ с наступающей годовщиной нашей Победы. Выражаем Вам бесконечную признательность за большое внимание, которое Вы уделяете Лагиджу.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Знаете, мы много раз бывали в Лагидже и сегодня приехали на открытие мечети.
Житель: Да поможет Вам Аллах, да хранит Он Вас.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо.
Другой житель: Добро пожаловать, господин Президент, жители Лагиджа гордятся Вами.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Другой житель: Да будет доволен Вами Аллах.
Х Х Х
Были сделаны фотографии на память.
Х Х Х
Жительница: Большое спасибо. Да ниспошлет Аллах всем вам здоровья. Да хранит Он Вас.
Президент Ильхам Алиев: До свидания, счастливо оставаться.
Первая леди Мехрибан Алиева: До свидания.
Х Х Х
Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бадоюн в Лагидже.
Отметим, что в 2019 году во время поездки Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в село Лагидж Исмаиллинского района жители обратились с просьбой о ремонте мечети Бадоюн. Первый вице-президент ознакомилась с состоянием мечети и дала поручение о проведении здесь капитального ремонта.
Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сообщил, что за минувший период в построенной в 1791 году мечети Бадоюн и на прилегающей к ней территории при поддержке Фонда Гейдара Алиева были проведены ремонтно-восстановительные работы. Мечеть отреставрирована, реконструирован ее минарет, построено место для омовения. Возвращен прежний вид келье для женщин и шебеке мечети.
Ахунд мечети: Здравствуйте, добро пожаловать.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Рад видеть вас.
Первая леди Мехрибан Алиева: Здравствуйте. Добрый день. .
Ахунд мечети: Господин Президент, пожалуйста, примите это от нас – общественности Лагиджа, Исмаиллы.
Главе государства был преподнесен Коран.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю вас.
Ахунд мечети: Большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Сколько мечетей в Лагидже?
Ахунд мечети: Такого уровня – 5.
Президент Ильхам Алиев: В каком состоянии находятся эти мечети?
Ахунд мечети: Они тоже находятся в хорошем состоянии.
Президент Ильхам Алиев: Все открыты?
Ахунд мечети: Да, все.
Президент Ильхам Алиев: Это было обнаружено в ходе ремонта?
Ахунд мечети: Во время ремонта были проведены археологические исследования, раскопки и обнаружено это.
Президент Ильхам Алиев: Интересно, видимо, здесь был древний храм.
Отметим, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня функционирования реализует в Азербайджане проекты и программы в различных сферах. Важное значение имеет деятельность Фонда по сохранению и реставрации исторических, культурных и религиозных памятников. В рамках этих проектов осуществляются реставрация, консервация и реконструкция наших святынь в регионах.
В рамках проводимых в Лагидже работ по реконструкции восстанавливается и исторический вид уличных покрытий, родников и балконов в поселке, на территории устанавливаются скамейки, мусорные контейнеры, цветочные горшки, фонарные столбы в старинном стиле, указатели с названиями улиц и памятников, а также туристических объектов.
Проделанная работа еще больше повысила интерес туристов к Лагиджу. С каждым годом наблюдается рост числа приезжающих сюда туристов. Так, в 2019 году Лагидж посетили 89 тысяч туристов, в том числе 37 тысяч – иностранных. По данным на сентябрь этого года, в Лагидже уже побывали 82 тысячи туристов.
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.
Как сообщает Report, глава государства и первая леди прогулялись по поселку, побеседовали с жителями.
Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бадоюн в Лагидже.
Отметим, что в 2019 году во время поездки Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в село Лагидж Исмаиллинского района жители обратились с просьбой о ремонте мечети Бадоюн. Первый вице-президент ознакомилась с состоянием мечети и дала поручение о проведении здесь капитального ремонта.
Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сообщил, что за минувший период в построенной в 1791 году мечети Бадоюн и на прилегающей к ней территории при поддержке Фонда Гейдара Алиева были проведены ремонтно-восстановительные работы. Мечеть отреставрирована, реконструирован ее минарет, построено место для омовения. Возвращен прежний вид келье для женщин и шебеке мечети.
Отметим, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня функционирования реализует в Азербайджане проекты и программы в различных сферах. Важное значение имеет деятельность Фонда по сохранению и реставрации исторических, культурных и религиозных памятников. В рамках этих проектов осуществляются реставрация, консервация и реконструкция наших святынь в регионах.
В рамках проводимых в Лагидже работ по реконструкции восстанавливается и исторический вид уличных покрытий, родников и балконов в поселке, на территории устанавливаются скамейки, мусорные контейнеры, цветочные горшки, фонарные столбы в старинном стиле, указатели с названиями улиц и памятников, а также туристических объектов.
Проделанная работа еще больше повысила интерес туристов к Лагиджу. С каждым годом наблюдается рост числа приезжающих сюда туристов. Так, в 2019 году Лагидж посетили 89 тысяч туристов, в том числе 37 тысяч – иностранных. По данным на сентябрь этого года, в Лагидже уже побывали 82 тысячи туристов.