Президент и первая леди ознакомились с реставрационными работами в мечети в Лагиче

1 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках визита в Исмаиллы побывали в поселке Лагич.

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы посетили поселок Лагидж.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди прогулялись по поселку, побеседовали с жителями.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бадоюн в Лагидже.

Отметим, что в 2019 году во время поездки Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в село Лагидж Исмаиллинского района жители обратились с просьбой о ремонте мечети Бадоюн. Первый вице-президент ознакомилась с состоянием мечети и дала поручение о проведении здесь капитального ремонта.

Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сообщил, что за минувший период в построенной в 1791 году мечети Бадоюн и на прилегающей к ней территории при поддержке Фонда Гейдара Алиева были проведены ремонтно-восстановительные работы. Мечеть отреставрирована, реконструирован ее минарет, построено место для омовения. Возвращен прежний вид келье для женщин и шебеке мечети.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня функционирования реализует в Азербайджане проекты и программы в различных сферах. Важное значение имеет деятельность Фонда по сохранению и реставрации исторических, культурных и религиозных памятников. В рамках этих проектов осуществляются реставрация, консервация и реконструкция наших святынь в регионах.

В рамках проводимых в Лагидже работ по реконструкции восстанавливается и исторический вид уличных покрытий, родников и балконов в поселке, на территории устанавливаются скамейки, мусорные контейнеры, цветочные горшки, фонарные столбы в старинном стиле, указатели с названиями улиц и памятников, а также туристических объектов.

Проделанная работа еще больше повысила интерес туристов к Лагиджу. С каждым годом наблюдается рост числа приезжающих сюда туристов. Так, в 2019 году Лагидж посетили 89 тысяч туристов, в том числе 37 тысяч – иностранных. По данным на сентябрь этого года, в Лагидже уже побывали 82 тысячи туристов.