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Президент и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в новом жилом комплексе в Шуше

Президент и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в новом жилом комплексе в Шуше Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в новом строящемся жилом комплексе в городе Шуша.
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 16:17
Президент и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в новом жилом комплексе в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в новом строящемся жилом комплексе в городе Шуша.

Как сообщает Report, специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства и первую леди о проводимой работе.

Было отмечено, что общая площадь строительства составляет около 8 гектаров. Жилой комплекс будет состоять из 23 зданий. Строительство восьми зданий началось 1 июля этого года, а строительство остальных 15 зданий - 1 сентября.

Было сообщено, что в жилом комплексе будет 450 квартир. Количество однокомнатных квартир здесь составляет 28, двухкомнатных - 195, трехкомнатных - 190, четырехкомнатных - 30, а пятикомнатных квартир - 7. Здания будут 3- и 5-этажные. В комплексе будут созданы все условия для комфортного проживания жителей. На территории будут проведены широкие работы по благоустройству и озеленению.

Отметим, что слова "Вынужденные переселенцы хорошо знают, что мы сделаем все возможное для их возвращения на земли своих предков, мы восстановим все освобожденные от оккупации земли", сказанные президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в историческом обращении с целью донесения до азербайджанского народа доброй вести о славной Победе в Отечественной войне еще раз подтверждается строительством нового жилого комплекса в городе Шуша. Создание жилого комплекса в нашей древней культурной столице свидетельствует о том, что недалек тот день, когда мечты шушинцев, которые около тридцати лет жили с тоской по родным краям, станут реальностью.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva view construction progress at new residential complex in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Şuşada yeni yaşayış kompleksində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

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