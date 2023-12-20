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Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района

Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в Ходжалинском районе.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 18:10
Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района

20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в Ходжалинском районе.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди осмотрели территорию древнего села Шушакенд района.

Отметим, что село Шушакенд было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. Село было очищено от сепаратистов после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных армией Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

В селе, имеющем древнюю историю, согласно некоторым исследованиям, были размещены тюркоязычные племена, проживавшие в степях Северного Кавказа.

Территория села обладает туристическим и сельскохозяйственным потенциалом.

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Версия на английском языке ФотоPresident and First Lady view village of Shushakend in Khojaly district
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Şuşakənd kəndinə baxış keçiriblər

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