Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района

20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в Ходжалинском районе.
Как сообщает Report, глава государства и первая леди осмотрели территорию древнего села Шушакенд района.
Отметим, что село Шушакенд было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. Село было очищено от сепаратистов после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных армией Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.
В селе, имеющем древнюю историю, согласно некоторым исследованиям, были размещены тюркоязычные племена, проживавшие в степях Северного Кавказа.
Территория села обладает туристическим и сельскохозяйственным потенциалом.