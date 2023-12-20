Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района

20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили село Ших Дурсун Ходжавендского района.

20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили село Ших Дурсун Ходжавендского района.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе.

Отметим, что село Ших Дурсун, входящее в состав административно-территориального округа поселка Гырмызы Базар, 2 октября 1992 года было оккупировано вооруженными силами Армении. 19-20 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе, село было очищено от сепаратистов.

Платан в селе, возраст которого насчитывает 2500 лет, считается одним из старейших деревьев не только в Азербайджане, но и в мире. Высота дерева составляет 54 метра, диаметр ствола 27 метров. Рядом с деревом находится родник Тенгри, питающий его корни водой.

