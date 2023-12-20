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Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района

Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района 20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили село Ших Дурсун Ходжавендского района.
Внутренняя политика
20 декабря 2023 г. 18:12
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района

20 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили село Ших Дурсун Ходжавендского района.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе.

Отметим, что село Ших Дурсун, входящее в состав административно-территориального округа поселка Гырмызы Базар, 2 октября 1992 года было оккупировано вооруженными силами Армении. 19-20 сентября 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе, село было очищено от сепаратистов.

Платан в селе, возраст которого насчитывает 2500 лет, считается одним из старейших деревьев не только в Азербайджане, но и в мире. Высота дерева составляет 54 метра, диаметр ствола 27 метров. Рядом с деревом находится родник Тенгри, питающий его корни водой.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev views ‘Chinar sacred place’ monument complex in village of Shikh Dursun of Khojavand district
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Xocavəndin Şıx Dursun kəndində “Çinar müqəddəs yer” abidə kompleksinə baxış keçiriblər

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Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
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